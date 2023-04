La gran sorpresa de los Playoffs 2023 la viene dando Sacramento Kings con dos victorias contra Golden State Warriors en los dos primeros juegos de la serie de primera ronda. Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green están ante un escenario desconocido para los Dubs que no tiene a la historia de la NBA como uno de sus aliados.

Con la derrota del 17 de abril de 2023, Curry rompió una racha de 28 series consecutivas de Playoffs en la que no llegaba a estar con una marca de cero victorias y dos derrotas. Cada vez que este escenario se dio para un equipo campeón en la NBA apareció la maldición que no los dejó remontar la serie y avanzar de ronda.

Golden State Warriors se convirtió en el quinto equipo que siendo el actual campeón de la NBA inicia los Playoffs con marca de dos derrotas y ninguna victoria. ¿Cómo les fue a los otros cuatro equipos? Ninguno pudo remontar el marcador y tres fueron barridos en la serie.

Curry le responde a la maldición que haría imposible la remontada de Warriors

Mientras que Draymond Green sostuvo sobre el hecho de ir perdiendo una serie 0 – 2 que “este es uno que aún no hemos visto. Y hemos conquistado a todos los demás. Entonces, ¿por qué no conquistar este?”, Klay Thompson afirmó que “hemos estado abajo 3-1, hemos estado arriba 3-1. Hemos pasado por todo. Así que confío en nuestra experiencia”. ¿Y qué piensa Stephen Curry al respecto? Bolavip te lo cuenta.

Frente al escenario que el actual equipo de la NBA que va perdiendo 2 a 0 una serie de primera ronda de los Playoffs tiene la maldición que no puede remontar el resultado, Stephen Curry no dudó en responder que “nunca hemos estado en esta situación, debemos permanecer juntos, debemos permanecer concentrados en las cosas que debemos hacer mejor. Acepte el desafío de proteger nuestra cancha local, lo que hemos hecho muy bien durante todo el año. Y al final del día, todo lo que tenemos que hacer es ganar un juego aquí (Sacramento) de alguna manera sea el juego que sea. Ese es el viejo refrán: la serie no comienza hasta que alguien gana en la cancha del otro equipo. Si queremos volver a estar (en la serie) comenzaremos con un esfuerzo en el Juego 3 (jueves 20 de abril a las 22:00 ET) en casa”.