El manejo de cargas y tiempo de juego en el mejor baloncesto del mundo se volvió a ver la cara con uno de sus principales enemigos: los Playoffs de la NBA. Golden State Warriors no es ajeno a esta polémica y Stephen Curry decidió responderle a su entrenador Steve Kerr.

¡A los antecedentes! Los Warriors ganaron por un punto el Juego 4 contra Sacramento Kings a pesar de iniciar el último cuarto con diez unidades de ventaja. La decisión de Kerr fue comenzar este periodo con Curry en cancha, pero una racha de siete puntos en contra cambió el descanso de ‘El Chef’.

Stephen Curry terminó con 32 puntos en 42 minutos de juego en el triunfo de Golden State Warriors contra Sacramento Kings del 23 de abril de 2023. Steph jugó todo el último cuarto, pero el entrenador de los Dubs dejó más que claro que apunta a quitarle minutos de juego a la figura del equipo de San Francisco.

La premisa de Kerr con Curry es que le “gustaría bajar esos minutos, pero cada juego llamará algo diferente” en los NBA Playoffs 2023. Sin embargo, la estrella de los Warriors no dudó en responderle al manifestar si se siente cómodo al jugar todo un cuarto en el caso de ser necesario en la Postemporada.

Curry le responde a Kerr por querer quitarle minutos de juego en Warriors

“Es toda la rutina y el proceso. Cómo te preparas para los juegos y cómo te cuidas desde el punto de vista de la recuperación entre los juegos y en el juego cuando sales, ya sea que se trate de un tiempo muerto y vas a volver (o) se acerca tu descanso, siendo realmente intencional sobre maximizar el resto mientras estás allí. Conozco mi rotación y cuándo es más probable que salga, los cuartos 1 a 3, y según cómo sea el juego, estoy preparado para jugar todo el cuarto. Me sentí bien. No ha habido ninguna conversación sobre si necesito salir o si estoy jugando demasiado porque entiendes lo importante que es este momento”, le dijo Stephen Curry a Tim Kawakami, del portal The Athletic, sobre los minutos de juego que le da Steve Kerr en Golden State Warriors y la NBA 2023.