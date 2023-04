El triunfo estuvo a un solo tiro acertado que se les escapara de las manos. Golden State Warriors sufrió hasta el último segundo del Juego 4 contra Sacramento Kings por un error de Stephen Curry que nadie podía creer. Steve Kerr señaló al culpable y ‘El Chef’ no dudó en responderle tras el triunfo en los NBA Playoffs 2023.

Fue un partido de tantos idas y vueltas que hubo 19 cambios de liderato y la máxima diferencia en el marcador fue de 10 y 9 puntos para Warriors y Kings, respectivamente. Hora del clutch y apareció Curry como muy pocos se imaginaban. El entrenador de Warriors asumió la responsabilidad.

¿Qué pasó? Stephen Curry decidió pedir un tiempo fuera a 42.4 segundos para el final del partido entre Golden State Warriors y Sacramento Kings. Sin embargo, el equipo de San Francisco no tenía más tiempos fuera y recibió como sanción un tiro libre en contra y la perdida de la posesión. El error del ‘Chef’ le costó cuatro puntos a los Dubs y por poco pierden el juego.

Mientras que Steve Kerr dijo que “fue 100 por ciento mi culpa. Sabía que no teníamos más tiempos fuera. Tomamos el desafío y cuando no fue exitoso está en mi decirles a los muchachos que no teníamos tiempos fuera. No se los dije y Steph no estaba al tanto. Entonces es mi culpa por no dejarlo claro”, Curry le respondió al entrenador de los Warriors asumiendo la responsabilidad que tuvo en el error que puso en peligro la victoria que los tiene 2 – 2 de cara al Juego 5 del próximo miércoles 26 de abril a las 22:00 ET.

Curry le responde al DT de Warriors por señalar al culpable de su error en Playoffs

“Sabía que desafiamos, pero no me di cuenta cuando perdimos el desafío que no nos quedaban tiempos fuera. Sé que el entrenador lo mencionó, él asumió la culpa. No voy a mentir, pensé que era la jugada más inteligente del mundo cuando recibí la pelota, me di la vuelta y vi la trampa. Me di cuenta de que no había salidas reales en lugar de darle la vuelta (…) Todos estaban negando con la cabeza (en la banca de Warriors). Fue una situación desafortunada en ese sentido, pero una buena lección de aprendizaje. Afortunadamente salimos con la victoria, pero una buena lección de aprendizaje sobre la importancia de todos esos detalles”, dijo Stephen Curry en la conferencia de prensa de Golden State Warriors del 23 de abril de 2023.