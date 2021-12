¿Qué le den ya el premio MVP de la NBA 2021-22? Stephen Curry volvió a tener un gran partido con Golden State Warriors, no importa cuando leas esto siempre estará vigente, y alcanzó una marca que ni LeBron James, ni Kevin Durant han podido conseguir.

Los Warriors vencieron a Memphis Grizzlies en la jornada de la NBA del jueves 23 de diciembre por 113 a 104 puntos y la gran figura del juego fue Curry con 46 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 8 de 14 triples anotados. ¡Stephen sigue encendido!

La actuación de Stephen Curry contra los Grizzlies fue tan descomunal que llegó al tercer juego con al menos 45 puntos, el resto de la NBA se combina para llegar a 4 juegos entre todos, y fue el noveno partido con al menos 7 triples anotados.

Lo de ‘El Chef’ no paró ahí. Entre las mejores actuaciones de la temporada NBA 2021-22, Curry da un paso adelante y supera a jugadores como LeBron James y Kevin Durant al liderar la liga con más juegos anotando al menos 40 puntos.

Ni LeBron, Ni Durant han podido: Curry lidera a la NBA con una increíble marca

Stephen Curry registra cinco juegos con al menos 40 puntos anotados (50 vs. Hawks, 46 vs. Grizzlies, 45 vs. Clippers, 40 vs. Bulls y Cavaliers) y lidera la NBA en esta increíble marca anotadora. Giannis Antetokounmpo es segundo con cuatro juegos con 40 unidades o más, mientras que Kevin Durant tuvo un solo juego con este registro y LeBron James no lo ha podido conseguir hasta el 24 de diciembre de 2021.