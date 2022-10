¡Golden State Warriors tiene una joya! Los actuales campeones de la NBA 2022 recibieron la visita de Los Angeles Lakers en un juego de pretemporada 2022-23 y en la antesala al inicio del encuentro, Stephen Curry hizo oficial un récord de una figura de los Dubs nunca antes visto en los 75 años de liga.

Pocos jugadores pueden presumir que tiene una mejor efectividad en la línea de tiros libres que Curry. No por nada ‘El Chef’ es considerado como el mejor tirador desde la línea de suspiros. Sin embargo, una figura de los Warriors terminó por delante de la estrella de Golden State en la temporada 2021-22 y ganó el premio que le representó un récord sin precedentes.

Desde que Stephen Curry llegó a la NBA en 2009, solo en la temporada como novato fue superado por un compañero en cuanto efectividad en tiros libres. Antes que se repitiera la historia en el 2022, ‘El Chef’ y su 88.5% desde la línea de los suspiros estuvo por detrás del 88.6 por ciento de Anthony Morrow en Golden State Warriors versión 2009-10.

“Desde que era joven, ella me dijo que no había nadie que me protegiera en la línea de tiros libres, así que no debería fallar demasiados. Grita a las mamás por eso, ese fue para ti”, afirmó Jordan Poole una vez ganó el título de tiros libres en la NBA 2021-22.

Figura de Warriors logra un récord nunca antes visto en 75 años de la NBA

En la previa al juego Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors del 9 de octubre de 2022, Stephen Curry le entregó el trofeo a Jordan Poole que lo hacía de manera oficial el ganador del título de tiros libres en la temporada 2021-22. Con un 92.5% de efectividad y a los 23 años, la figura de los Dubs logró el récord de ser el jugador más joven en la historia de la NBA que gana el premio al mejor tirador de tiros libres en una campaña.