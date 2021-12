Está cada vez más cerca. El base Stephen Curry se encuentra a 15 aciertos de igualar, y a 16 de superar, la marca de Ray Allen como el máximo anotador de triples en la historia de la National Basketball Association (NBA), algo que la estrella de Golden State Warriors lo asume.

Hasta esta jornada, el nacido en Akron registra 2,958 conversiones en 785 partidos disputados, contra las 2,973 anotaciones de Jesus Shuttlesworth, en 1,300 encuentros jugados con cuatro franquicias diferentes, en un hecho que genera entusiasmo en aficionados y medios.

De hecho, en conferencia de prensa previa al juego de los Warriors, este miércoles visitando a Portland Trail Blazers, no fueron pocos los que le preguntaron a Curry por la opción de superar el récord de Allen, algo que curiosamente le provocó una emoción que lo tuvo al borde de las lágrimas.

¿Cómo reaccionará Stephen Curry cuando pase a Ray Allen?



"Umm... hablaré de eso cuando suceda; me vas a hacer llorar aquí arriba, hermano. No hagas eso. No hagas eso", aseguró el Chef quien estuvo a punto de perder la compostura frente a los medios.

Por su parte, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se refirió en la radio 95.7 The Game a qué decisión tomará por el tiempo que esté en cancha Curry para conseguir la hazaña y expresó que "si Steph realmente lo logra y hace como 15 triples, eso significa que tendría alrededor de 45 puntos como mínimo y probablemente estamos ganando por un margen saludable, supongo. Me convertiría en el villano si lo saco; pero si no, soy un completo tonto porque podría lastimarse. Es más o menos un perder-perder para mí".