Golden State Warriors tuvo la oportunidad inmejorable de terminar la mejor temporada regular en la historia de la NBA con el título en 2016, pero luego de remontar una diferencia de 1-3, la primera vez que pasó, LeBron James y Cleveland Cavaliers fueron los campeones. ¿Qué daría Stephen Curry por ese título?

Con una marca de 73 victorias y 9 derrotas, los Warriors lograron el mejor récord de la historia con lo hecho en la temporada 2015-16. Golden State superó a Chicago Bulls y Michael Jordan de la NBA 1995-96 con 72 triunfos y 10 caídas. La gran diferencia fue que MJ y compañía si fueron campeones tras esa campaña sensacional.

Draymond Green tuvo como invitado a Stephen Curry en su podcast ‘El Show de Draymond Green’ y, como buen compañero, quiso poner en aprietos a la estrella de Golden State Warriors con una pregunta que involucró a Kevin Durant y LeBron James.

Curry tuvo la oportunidad de cambiar los dos títulos que ganó con Durant en Warriors (2017-2018) por ganarle las Finales 2016 a LeBron y Cleveland Cavaliers para completar la temporada perfecta y, aunque lo pensó y por momentos lo dudó, la respuesta que Stephen le dio a Green fue clara y contundente.

Curry respondió si cambiaría los títulos con Durant por ganarle a LeBron en 2016

“Tendríamos dos campeonatos y una temporada casi perfecta o tres campeonatos y la mancha en la temporada (2015-16)”, analizó Stephen Curry frente al pregunta de Draymond Green y su respuesta no tardó en llegar: “Diría que no, pero creo que por el resto de nuestras vidas todavía podré reírme del 2016, lo cual está bien”. Sonríe Kevin Durant porque ‘El Chef’ no cambió los dos títulos que ganó con él. Ni siquera por ganarle a LeBron James en las épicas Finales NBA de 2016.