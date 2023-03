Era una victoria que necesitaban. Golden State Warriors venció en tiempo extra a Milwaukee Bucks y cortó una racha de tres derrotas consecutivas, pero sigue la constante. Stephen Curry y compañía extrañan demasiado a una estrella del equipo que tiene un futuro incierto para el resto de la temporada NBA 2022-23.

Los Warriors venían de la octava derrota seguida como visitantes tras caer con Memphis Grizzlies el 9 de marzo de 2023 y una de las mayores críticas es el esfuerzo defensivo de los jugadores. En especial, cuando juegan fuera de casa. Este aspecto no lo negociaba la estrella ausente de Golden State.

No fue casualidad que aceptara ganar menos dinero para renovar con Golden State Warriors por cinco años y $147.7 millones de dólares. Sería jugador de los Dubs hasta el final de la temporada NBA 2026-27 si decide hacer uso de la opción jugador para esa campaña. Sin embargo, el mismo Steve Kerr confesó que no hay certeza que el protagonista de esta historia regrese para el final de la campaña 2022-23 luego de perderse los últimos once juegos del equipo hasta el partido contra Phoenix Suns del lunes 13 de marzo a las 22:00 ET.

“Creo que esa es la esperanza, pero realmente no hay nada de lo que informar, así que le estamos dando su espacio como hemos hablado mientras lidia con algo que es mucho más importante que el juego. Si es capaz de volver, entonces eso sería genial, y si no, entonces ese es el caso. Pase lo que pase, lo manejamos en consecuencia”, le respondió Kerr a Anthony Slater, del portal The Athletic, cuando le preguntó en conferencia de prensa si Andrew Wiggins regresaría en algún momento de la temporada NBA 2022-23.

Curry rompe el silencio sobre la estrella que no regresaría a los Warriors

Golden State Warriors le ganó a Milwaukee Bucks por 125 a 116 puntos el 11 de marzo de 2023 con un Stephen Curry que no solo anotó 36 unidades, 26 fueron en los últimos dos minutos del tiempo regular más los minutos del periodo extra, ‘El Chef’ también habló de Andrew Wiggins, aquella estrella de los Dubs que está en duda que pueda regresar al equipo para el final de la NBA 2022-23 por temas familiares que aún no se conocen.