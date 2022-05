El juego físico excesivo que mostró Memphis Grizzlies en el Juego 2 de semifinales de Playoffs 2022 contra Golden State Warriors trajo dos graves consecuencias. No solo Gary Payton II se fracturó el codo izquierdo, la NBA dio a conocer la sanción para el compañero de Ja Morant que fue expulsado contra Stephen Curry y compañía.

Tan solo tres minutos pasaron del Warriors vs. Grizzlies que se disputó el martes 3 de mayo cuando se dio la gran polémica. Gary Payton II se elevó rumbo al aro para anotar dos puntos y llegó Dillon Brooks con un golpe a la cabeza que lo envío directo a la duela del estadio FedExForum.

El silencio se apoderó de los aficionados. Algo grave pasó porque apenas cayó Payton II, la banca de Golden State Warriors saltó para reclamar lo sucedido. Tras revisar la falta, los árbitros expulsaron a Brooks y una sanción por parte de la NBA se veía venir.

Luego de confirmarse la gravedad de la lesión de Gary Payton II, dura baja para Stephen Curry y compañía, Byron Spruell, presidente de operaciones de la NBA, anunció la sanción para el compañero de Ja Morant que lesionó al escolta de los Warriors.

La sanción que tomó la NBA con el compañero de Morant que lesionó a Payton II en Playoffs

Dillon Brooks fue suspendido por un partido sin pagó debido a la falta flagrante 2 que terminó en la lesión de Gary Payton II. En consecuencia, el compañero de Ja Morant no estará disponible para el Juego 3 entre Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies, que se disputará el sábado 7 de mayo de 2022 a las 20:30 ET.