Durante el Juego 4 Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks de Finales de Conferencia, Draymond Green realizó un tiro libre nunca antes visto en NBA Playoffs. ¡Stephen Curry y Luka Doncic no lo podían creer!

Curry y Doncic no lo podían creer: El tiro libre de Draymond Green nunca antes visto en Playoffs

No era un juego más de Playoffs. Dallas Mavericks estaba contra la pared en las Finales de la Conferencia Oeste y en el Juego 4 necesitaban una victoria para no quedar eliminados. Pasó lo inimaginable y hasta Draymond Green realizó un tiro libre nunca antes visto en la NBA. ¡Stephen Curry y Luka Doncic no lo podían creer!

Los Mavericks empezaron el juego encendidos desde la línea de triples y al terminó del medio tiempo se fueron con una ventaja de 15 puntos. Hora de recomponer las cosas para Warriors, pero… ¡Un momento! Se retrasó el inicio del tercer cuarto. ¿El motivo?

En un hecho poco visto en la NBA, una gotera en el estadio American Airlines Center retrasó el inicio de los dos últimos cuartos de Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks de Finales de Conferencia. La acción volvió y la constante no cambió.

Los Mavericks llegaron a tener una ventaja de 29 puntos y antes que Steve Kerr sacara la bandera blanca y enviara a todos sus jugadores titulares a la banca, Draymond Green realizó un tiro libre tan insólito que ni Stephen Curry y ni Luka Doncic podían creer.

Video: El tiro libre de Draymond Green nunca antes visto en los Playoffs NBA 2022

Nada, absolutamente nada le salía bien a Golden State Warriors en el Juego 4 de las Finales de la Conferencia Oeste y, como si fuera poco, Draymond Green ejecutó un tiro libre que dejó el balón quieto en la parte que una el aro con el tablero. Stephen Curry miró al cielo y no lo podía creer, mientras que Luka Doncic con una sonrisa le dio la mano al ala-pívot y miraba de manera incrédula la pelota.