En el estadio Wells Fargo Center se sentía la expectativa con la tensión y emoción sentadas en primera fila. Stephen Curry necesitaba 10 triples para superar a Ray Allen y convertirse en el máximo triplero en la historia de la NBA, pero Philadelphia 76ers se convirtió en villano y aplazó la marca del ‘Chef’. ¿Cuándo lo logrará? Steve Kerr sembró la duda…

Curry se despachó 18 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 3 de 14 triples en la derrota de Warriors por 93 a 102. Stephen quedó a siete disparos de convertirse en el máximo anotador de triples y el mundo de la NBA contaba las horas para que en el próximo juego de Golden State cayera uno de los récords imposibles de romper. Sin embargo, Kerr no dio garantías.

En los próximos cinco días, Golden State Warriors tendrá dos juegos consecutivos en dos oportunidades. Con este calendario empezó la especulación sobre cuándo descansará Stephen Curry y, en consiguiente, surgió la pregunta del millón de dólares: ¿Cuál será el juego en el que el ‘Chef’ rompa el histórico récord de triples?

Warriors vs. Indiana Pacers del lunes 13 de noviembre a las 19:00 ET es el siguiente juego de Golden State y con un día de descanso Steve Kerr puso en duda que Stephen Curry juegue en ese partido, ya que el martes 14 del mismo mes enfrentarán a New York Knicks a las 19:30 ET en el estadio Madison Square Garden.

Steve Kerr pone en duda que Stephen Curry juegue en Golden State Warriors vs. Indiana Pacers

Según informó Marc Stein, periodista de la NBA, cuando a Steve Kerr le preguntaron si Stephen Curry jugaría en Golden State Warriors vs. Indiana Pacers dijo que lo decidirá el lunes, pero que espera tener disponible a todos los jugadores para este encuentro. ¿Steph romperá el récord de triples en Indianápolis o esperará hacerlo en uno de los templos de la liga?