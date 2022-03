La buena y sorpresiva temporada que lleva Golden State Warriors en la NBA 2021-22 se debe a gran parte por la buena química que lograron construir dentro y fuera de la cancha entre sus jugadores. Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green están de vuelta y prometen dar de qué hablar en los Playoffs 2022.

Con más de una década jugando en los Warriors, el Big-3 ya se conoce muy bien y a la hora de dar a conocer el jugador que más gritos recibe de Steve Kerr hubo un consenso general. Curry, Thompson y Green fueron los tres principales candidatos. ¿Quién se llevó la curiosa distinción?

Stephen Curry se tiene tanta confianza que no duda en intentar triples desde largas distancias así no sea la mejor opción. Sin embargo, ‘El Chef’ no es el jugador al que más le grita Steve Kerr. ¡Uf! Respiro de alivio Steph.

Klay Thompson suele ser muy aplicado en defensa y ataque, así que también fue descartado en la encuesta que hizo el canal NBC Sports (Deportes) para conocer el jugador de Golden State Warriors al que más le grita el entrenador Kerr.

Steve Kerr revela el jugador al que más le grita en Warriors: Draymond Green

Con seis votos, Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, James Wiseman, Juan Toscano-Anderson y el mismo Steve Kerr le dieron a Draymond Green la distinción de ser el jugador que más grita el entrenador de Golden State Warriors.