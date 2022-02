Cuando la fecha límite de intercambios se acerca en la temporada NBA empiezan los mil y un rumores a revolucionar el mundo del mejor baloncesto del mundo y para la temporada 2021-22 llegó una bomba con un supuesto intercambio que Brooklyn Nets estaría dispuesto hacer para salir de James Harden. ¿Kyrie Irving y Kevin Durant se preocupan?

Entre lesiones, decisiones personales y ausencias por protocolos covid-19, el ‘Big-3’ de los Nets solo ha podido disputar 16 juegos de 113 posibles y cuando parecía que los títulos llegarían con el arribo de Harden, Irving y Durant estarían próximos a perder a ‘La Barba’ por un posible intercambio con Philadelphia 76ers.

Versiones de prensa instalaron la versión que James Harden no se sentiría con un rol importante en Brooklyn Nets y ante la negativa de firmar una extensión de contrato al inicio de la temporada NBA 2021-22, la fecha límite de intercambios (10 de febrero a las 15:00 ET) parece abrir una puerta para que ‘La Barba’ deje de ser compañero de Durant, Irving y compañía.

¿Qué piensan en los Nets? Kevin Durant salió a respaldar a Harden y no quiere que se vaya porque considera que tienen grandes posibilidades de ganar varios títulos NBA. Steve Nash no se quedó atrás y reveló si Brooklyn quiere salir de James en un intercambio.

Nash revela si Brooklyn Nets quiere salir de James Harden en un intercambio NBA

“No, no. He hablado con James, él quiere estar aquí. Él también quiere estar aquí a largo plazo. Así que no creo que haya cambiado nada más que el ruido del exterior. James quiere estar aquí, estamos construyendo con James y creemos que tenemos la mejor oportunidad de ganar con James. Así que no creo que haya cambiado nada por dentro, en nuestro vestuario, en nuestra comunicación. Es todo el ruido del exterior”, afirmó Steve Nash, entrenador de Brooklyn Nets.