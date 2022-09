Una carrera llena de títulos, logros y récords no ha sido perfecta según el mismo Stephen Curry. La estrella de Golden State Warriors volvió a la cima de la NBA con el título en 2022 y el primer premio MVP de las Finales desde que llegó a la liga en 2009. ‘El Chef’ encontró el momento perfecto para reflexionar.

Curry lleva 13 temporadas en el mejor baloncesto del mundo y más allá de los cuatro anillos de campeón con los Warriors, hubo un momento que marcó su carrera con una contundente frase: “No estaba preparado”.

Transcurrían los Playoffs de la NBA 2014 y en la previa al Juego 5 de la serie de primera ronda Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers, el portal TMZ Sports (Deportes) publicó una grabación telefónica de Donald Sterling, propietario del equipo californiano por ese entonces, en la que cuestionaba con comentarios racistas a su novia V. Stiviano por publicar una foto en Instagram con Earvin Magic Johnson.

“Él estaba con el equipo esa mañana y dijo que la vibra alrededor del equipo, tal vez ambos equipos, era que si esto no sale como los jugadores quieren que vaya, podrían salir a la cancha y luego caminar fuera y no jugar el juego esa noche”, afirmó Ramona Shelburne, de ESPN, sobre lo que le dijo Rick Welts, presidente de Golden State Warriors hasta el final de la temporada 2020-21, cuando los jugadores de los Dubs y Clippers pensaron en hacer un boicot durante los NBA Playoffs 2014.

La NBA sancionó a Donald Sterling con una multa de $2.5 millones de dólares y una suspensión de por vida que lo obligaba a vender a Los Angeles Clippers. Sin embargo, Stephen Curry sabe que pudo hacer más cuando se dio esta situación en 2014 y por eso admitió que es una de las cosas de las que más se arrepiente con Golden State Warriors.

“Uno de mis mayores arrepentimientos es no haber boicoteado el juego. Ese fue un momento para aprovechar más allá de lo que probablemente podríamos haber dicho. Como atletas, a veces nos atacan cuando no quieres decir algo: ‘Necesito educarme más’, hay todas estas frases que usa la gente. Parece que eres suave o que te equivocas o evitas la situación. Honestamente, en ese momento, sí, podría haber sido mucho más fuerte desde un punto de vista, pero no estaba preparado para hacerlo en ese momento, así que no me arrepiento”, le reveló Stephen Curry a la revista Rolling Stone.