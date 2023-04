Golden State Warriors volvió a ganar en los NBA Playoffs 2023 y Stephen Curry amplió el récord de triples que no tienen LeBron James y Michael Jordan.

Suma y sigue: El récord de triples de Stephen Curry en Playoffs que no tienen LeBron y Jordan

Una nueva victoria de Golden State Warriors en los Playoffs y Stephen Curry volvió a sumar un partido más a un récord de triples que no tienen LeBron James y Michael Jordan en la historia de la NBA. La leyenda del mejor tirador de tres puntos continúa en la Postemporada.

Los Warriors llegaron al partido del 23 de abril de 2023 con la necesidad de una victoria para igualar la serie contra Sacramento Kings y no quedar a una derrota de la eliminación en la primera ronda de los NBA Playoffs 2023. Curry y sus triples volvieron a decir presente.

En la victoria de Golden State Warriors contra Kings por 126 a 125 puntos, Stephen Curry registró 32 unidades, cinco rebotes, cuatro asistencias y cinco de once triples anotados. Esta actuación le sumó un partido más al récord de triples que solo tiene ‘El Chef’ en la historia de los Playoffs.

El récord de triples de Curry en Playoffs que no tienen LeBron y Jordan

Michael Jordan explicó durante las Finales NBA 1992 que “mi tiro de tres puntos es algo en lo que no quiero sobresalir porque me quita todas las fases de mi juego”. Uno de los motivos por lo que MJ solo tuvo dos partidos con al menos cinco triples en las 13 veces que jugó los Playoffs. No alcanzó el récord de Stephen Curry.

Por su parte, LeBron James registra once partidos de Playoffs con al menos 5 triples anotados y tampoco alcanza el récord de Stephen Curry. La estrella de Golden State Warriors se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA con más de 60 partidos, lleva 61, en los que anota cinco o más disparos de tres puntos. Lo hizo en la victoria de los Dubs vs. Kings del 23 de abril de 2023.