Uno de los hombres grandes más dominantes en la NBA sabe que en la vida nada es gratis y por ese motivo tiene una relación bastante especial con sus seis hijos. Shaquille O’Neal pasó de ponerles una exigencia a sus primogénitos para heredar su fortuna a revelar que no es el jugador favorito de ninguno de ellos. ¡Tampoco lo es Michael Jordan!

O’Neal le concedió una entrevista al canal Sunrise 7 y sostuvo que sus hijos deben presentarle dos títulos profesionales para poder ser herederos de su patrimonio neto. Hasta el 2022, la fortuna del ‘Diesel’ se estima en $400 millones de dólares.

Ahí no paran las curiosidades de Shaquille O’Neal con sus seis hijos: Shareef, Shaqir, Myles, Taahirah, Me'arah y Amirah. “Ellos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo. No somos ricos, yo soy rico”, afirmó la leyenda de Los Angeles Lakers y la NBA.

A pesar de ser considerado como uno de los hombres grandes más dominantes en la historia de la NBA, ganar cuatro campeonatos, ser 15 veces All-Star, ganar tres premios MVP de Finales y hacer parte del Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial desde el 2016, O’Neal no es el jugador favorito de ninguno de sus seis hijos.

O’Neal reveló que no es el jugador favorito de ninguno de sus 6 hijos

En un video publicado por la cuenta de Instagram Learn Hustle Motivate, a Shaquille O’Neal le preguntaron si sus seis hijos eran conscientes de la importancia de su padre en la NBA y en el baloncesto del mundo. ¡Oh, sorpresa! La leyenda de Los Angeles Lakers no es el jugador favorito de sus primogénitos.

“No, no les importa. Eso es bueno... Eso es bueno. Como les pregunto, ¿quién es tu jugador favorito? Kobe Bryant. ¿Quién es tu jugador favorito? LeBron James”, le respondió Shaquille O’Neal a Stephen Colbert en una entevista que le concedió el 5 de abril de 2022.