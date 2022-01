El presente de LeBron James es realmente extraordinario, al punto de estar en uno de sus mejores momentos en los últimos años. La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no ha sido buena para Los Angeles Lakers, pero El Rey sigue produciendo.

Este viernes, en vísperas de año nuevo, James mostró que el 2022 también será suyo con una actuación realmente épica. 43 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones en 29 minutos y un día después de haber cumplido 37 años.

Para Bron, esta increíble demostración de su talento sirvió para recordarles a todos lo que le costó llegar hasta aquí y lo bueno que es en su 19° año en la NBA. "A veces tienes que recordarles a las personas que todavía puedes hacer lo que haces a un alto nivel, y yo he sido bendecido, muy bendecido, y continúo trabajando duro", dijo tras la victoria de Lakers ante Portland Trail Blazers.

LeBron James explica su éxito en la NBA

"Literalmente preparo mi mente, cuerpo y alma para mantenerme joven en un juego de jóvenes", prosiguió LeBron de acuerdo a Dave McMenamin de ESPN. Pero luego procedió también a explicar que anotar no es lo que más le importa.

"No soy alguien que va y lanza tiros porque sí. Quiero ser eficiente todas las noches o siempre que juegue. Durante esta racha en la que estoy, en cuanto a mi anotación, he sido extremadamente eficiente. Me enorgullezco más en eso que en los puntos. Ese tipo de jugador de baloncesto soy", concluyó.