Tiene más de 710.000 vistas: La prueba que LeBron le habría pedido ayuda a un árbitro vs. Warriors

En los Playoffs de la NBA hasta el más mínimo detalle es fundamental a la hora de definir un juego cerrado y para evitar que el jugador que mejor defendió a Stephen Curry cayera en problemas de falta, LeBron James y Anthony Davis le habrían pedido ayuda a un árbitro en el Juego 1 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors.

¡Oh, oh! Jarred Vanderbilt se ganó los elogios de LeBron durante la temporada regular 2022-23 y ante el desafío de ser el principal defensor de Curry, el alero limitó a la figura de los Warriors a 2 de 10 tiros de campo y uno de cinco triples con dos robos. Pero... De no ser por una aparente ayuda de los árbitros no hubiera estado disponible para el final del primer partido.

Con dos robos y dos bloqueos en la victoria de Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors por 117 a 112, Vanderbilt fue uno de los jugadores más destacados del partido en defensa. LeBron James y Anthony Davis sabían que no lo podían perder en el último cuarto por problemas de falta, así que... ¿Le pidieron una manito a un árbitro?

Transcurría el último periodo del Juego 1 entre Lakers y Warriors, el reloj marcaba que faltaban cinco minutos y 56 segundos para el final y Curry decidió penetrar hacía la pintura con un par de dribles. ¡Y uno! La estrella de Golden State anotó dos puntos y le sancionaron una falta mientras que Jarred Vanderbilt lo marcaba. ¿Cinco faltas para la figura defensiva del equipo de Los Ángeles? ¡No! Y ahí aparecieron LeBron y Davis.

Allen Stiles, de la emisora 95.7 The Game (El Juego), publicó un video con más de 710.000 vistas en Twitter en el que supuestamente LeBron James y Anthony Davis le piden ayuda a un árbitro para que no le cobren la quinta falta a Jarred Vanderbilt y, en cambio, se la den a ‘La Ceja’. “Anthony Davis y LeBron les dijeron a los árbitros que le dieran la falta a AD en lugar de la quinta de Vanderbilt y realmente escucharon, los Warriors fueron cocinados esta noche”, publicó Stiles.