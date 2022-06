Las Finales de la NBA 2022 arrancaron con todo para ambos equipos en un juego 1 que fue peleado hasta el final. Golden State Warriors parecía llevarse la ventaja inicial hasta que llegó el último cuarto, donde Boston Celtics fue quien dio vuelta el resultado.

Luego de esta derrota, el que pasó directamente de jugador a analista profesional es Draymond Green. La figura de los Warriors se la pasa comentando y analizando los juegos de la NBA hace rato, y las Finales no fueron excepción. Fue claro y contundente.

El ala-pívot reveló qué debe hacer él y el equipo para ayudar a Stephen Curry a que un partidazo suyo no sea en vano. El base triplero la rompió con 34 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Ahora, Green quiere que sus esfuerzos tengan dividendos este domingo en el juego 2 y en los próximos también.

Draymond Green y lo que debe hacer Golden State Warriors

"Yo le fallé, porque yo no jugué bien. Y cuando sale disparando y jugando como lo hizo, me tengo que asegurar de que hago mi parte, para asegurarse de que eso terminé en una victoria", comenzó explicando Draymond en su podcast para la plataforma The Volume Sports.

Luego, explicó lo que deben hacer para que Boston no vuelva a aniquilarlos desde el triple. "Número 1, creo que nuestras rotaciones estuvieron mal. Cuando tienes jugadores que ponen presión en el aro como Jayson Tatum y Jaylen Brown, vas a estar en situaciones que necesites ayuda. Tenemos que asegurarnos que nuestras rotaciones estén afinadas. Y tenemos que obligarlos a hacer un pase extra. Así, no lanzarían 15 de 23 (entre Al Horford, Marcus Smart y Derrick White), que es difícil de superarlo", expresó.