Esta sería de primera ronda tendrá un sexto partido. Memphis Grizzlies saltó a la cancha del estadio FedExForum con la presión que si perdía el Juego 5 quedaría eliminado de los NBA Playoffs 2023. Sin embargo, recibieron un consejo de Shaquille O’Neal y... ¡Oh, casualidad! Le ganaron a Los Angeles Lakers y LeBron James.

¿Traición a los Lakers? Tal fue el ímpetu con el que salieron los Grizzlies que se llevaron el primer cuarto por una diferencia de once puntos. La tendencia se iba a mantener y hasta Ja Morant se daría el lujo de volar, metafóricamente hablando, por encima de LeBron para anotar dos puntos y sacar una falta.

No es la primera vez que Shaquille O’Neal habla de la serie Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies de los Playoffs 2023. En su rol de analista del canal TNT, la leyenda de la NBA no dudó en responderle a Dillon Brooks por decir que LeBron James era viejo y solo se ganaría su respeto si le anotaba 40 puntos.

Los Grizzlies vencieron a Lakers por 116 a 99 puntos y pusieron la serie 2 – 3 a favor del equipo californiano. LeBron, Anthony Davis y compañía tendrán otra oportunidad de clasificar a las semifinales de la Conferencia Oeste en el Juego 6 del próximo viernes 28 de abril. ¿Recibirán un consejo de O’Neal? Estará por verse.

El consejo de O’Neal para que Grizzlies le ganara a Lakers y LeBron en Playoffs

Antes que Memphis Grizzlies le ganara a Los Angeles Lakers el Juego 5 del 26 de abril de 2023, Shaquille O’Neal le dio un consejo al señalar en el programa NBA en TNT lo que tenía que hacer Dillon Brooks para vencer a LeBron James y compañía: “Tiene que dar un paso al frente. Alguien envió un tweet que decía: ‘No puedes ser él un día y luego ser inexistente al siguiente’”.