Todo es noticia cuando se trata de la estrella de Los Angeles Lakers. Y más cuando se trata de un mensaje que el mismísimo LeBron James le envió por privado a una periodista luego de una gran cantidad de críticas sobre un tema relacionado con la NBA.

No es algo nuevo o raro decir que James es uno de los jugadores que más ha tenido que lidiar con críticas y escepticismo en cuanto su juego en la última década. Ya debería estar acostumbrado a ver su nombre en la televisión de manera regular.

Pero al menos una vez se dejó llevar por la calentura que le generó cuando los medios no fueron buenos con él. Ciertamente, no tiene amor para Michelle Beadle, y así se lo demostró en un mensaje. La periodista confesó la pregunta que le hizo El Rey hace unos años.

LeBron James contra una periodista

"Me burlé de 'La Decisión' (cuando LeBron anunció su llegada a Miami Heat en 2010) y yo era una de millones de personas que lo hicieron... Fue divertidísimo y recuerdo que recibí un DM, esto fue hace un buen tiempo cuando lo seguía, que era tipo '¿Por qué eres tan mala conmigo en televisión?' Y yo simplemente me reí. Ni siquiera pienso en eso", dijo Beadle en el Podcast The Volume.

Evidentemente, hay una cierta tensión y malas vibras entre la reportera y el jugador de baloncesto. Y a pesar de que diga que no piensa en eso, sin dudas todavía habla al respecto y es lo que atrae al público, por lo que seguramente continúe haciéndolo.