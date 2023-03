Bajo la premisa que no hay nada mejor que confiar en uno mismo, el vestuario de Los Angeles Lakers parece tener unas energías tan renovadas que se instaló la narrativa sobre los dos equipos a los que LeBron James y compañía les ganarían en los NBA Playoffs 2023. ¿Uno es Golden State Warriors?

Los Lakers lograron dominar la serie contra Warriors en la temporada NBA 2022-23 con tres victorias y una derrota, pero esto no hace que a LeBron, Anthony Davis y los demás jugadores se les olvide que son los actuales campeones de la liga que en Playoffs suben su nivel. Golden State no es uno de los equipos que la franquicia de Los Ángeles cree que le puede ganar en Postemporada.

Antes que se confirmara la gravedad de la lesión de LeBron James en la NBA 2023, Brian Windhorst, de ESPN, filtró que Darvin Ham, entrenador de Los Angeles Lakers, hablaba de llegar al sexto lugar en la tabla de posiciones para poder enfrentar a Sacramento Kings y ganarle por la falta de experiencia en los Playoffs. Ahora, todo cambio.

Los Lakers se mantienen en la pelea por las posiciones del Torneo Play-In que les permitiría jugar dos o un partido en vísperas de clasificar a los Playoffs como el séptimo o el octavo sembrado de la Conferencia Oeste. En este escenario se daría otro de los rivales a los que el equipo de Los Ángeles cree que le ganaría en la primera ronda de la Postemporada.

En la Conferencia Oeste, Denver Nuggets, Sacramento Kings y Memphis Grizzlies han dominado en la tabla de posiciones y serán los tres primeros equipos clasificados a la Postemporada en esta zona. Los Angeles Lakers y LeBron James no le temen a enfrentarse a ninguno de estos rivales en Playoffs porque tienen la confianza que les van a ganar.

“Creen que tienen una oportunidad legítima de derrotar a Denver Nuggets. Creen que tienen una oportunidad legítima de derrotar a Memphis Grizllies. No sé sobre Phoenix cuando K.D. (Kevin Durant) está sano, no he preguntado por ese frente, pero no hay miedo en absoluto”, reveló Chris Haynes, del portal Bleacher Report, en su podcast.