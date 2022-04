JUEGO 4 | New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns ONLINE por los Playoffs de la NBA 2022 | Cómo ver por TV y streaming

New Orleans Pelicans (1) recibira nuevamente a Phoenix Suns (2) HOY, domingo 24 de abril en el Smoothie King Center para llevar a cabo el Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2022. Este duelo comenzará a las 21:30 hs (ET) y 18:30 hs (PT) de los Estados Unidos, mientras que será transmitido en USA por Bally Sports Arizona, Fox Sports Arizona, Bally Sports New Orleans, Fox Sports New Orleans y TNT.

El conjunto comandado por Monty Williams cerró la campaña con un récord de 64 triunfos y 18 derrotas, ubicándose 1° en la Conferencia Oeste. Por otra parte, el equipo dirigido por Willie Green terminó la fase regular con un récord de 36 victorias y 46 caídas, posicionándose 9° en la Conferencia Oeste.

A lo largo de la temporada regular, Phoenix Suns y New Orleans Pelicans se enfrentaron en cuatro ocasiones. El conjunto comandado por Monty Williams se impuso en tres ocasiones, mientras que los dirigidos por Willie Green ganaron solo una vez.

LOS CUATRO JUEGOS:

2 de noviembre del 2021: New Orleans Pelicans 100-112 Phoenix Suns

4 de enero del 2022: New Orleans Pelicans 110-123 Phoenix Suns

25 de febrero del 2022: New Orleans Pelicans 117-102 Phoenix Suns

15 de marzo del 2022: New Orleans Pelicans 115-131 Phoenix Suns

PLAYOFFS:

Domingo 17 de abril del 2022: Phoenix Suns 110-99 New Orleans Pelicans

Martes 19 de abril del 2022: Phoenix Suns 114-125 New Orleans Pelicans

Viernes 22 de abril del 2022: New Orleans Pelicans 111-114 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns: Las probables formaciones

New Orleans Pelicans:

PG: CJ McCollum.

SG: Brandon Ingram.

SF: Herbert Jones.

PF: Jaxson Hayes.

C: Jonas Valanciunas.

Phoenix Suns:

PG: Chris Paul.

SG: Mikal Bridges.

SF: Cameron Johnson.

PF: Jae Crowder.

C: Deandre Ayton.

New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns: ¿Cuándo y a qué hora ver la NBA?

Este encuentro entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns se llevará a cabo HOY, domingo 24 de abril del 2022 en el Smoothie King Center a partir de las 21:30 hs (ET), 20:30 hs (CT), 19:30 hs (MT) y 18:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 24 de abril del 2022.

Hora en Estados Unidos: 21:30 hs (ET), 20:30 hs (CT), 19:30 hs (MT) y 18:30 hs (PT).

Lugar: Smoothie King Center.

Horario en el resto de países:

España: 03:30 horas.

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:30 horas.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 21:30 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 20:30 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 19:30 horas.

New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns: ¿Cómo ver en vivo online la NBA?

Estados Unidos: Bally Sports Arizona, Fox Sports Arizona, Bally Sports New Orleans, Fox Sports New Orleans y TNT.

Streaming en todo el mundo: NBA League Pass.

Latinoamérica: Sin TV.

New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns: ¿Cuáles son los pronósticos?

Resultado Cuota New Orleans Pelicans +120 Phoenix Suns -140

