Este viernes la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) tuvo un partidazo entre los campeones reinantes, Milwaukee Bucks, y unos pretendientes que son cada vez más fuertes y amenazantes, Chicago Bulls. Lamentablemente, nada salió bien para los de Illinois.

Para empezar, fue derrota 94 a 90 con un Giannis Antetokounmpo estelar: 30 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. Pero encima, los Bulls perdieron al ex Los Angeles Lakers, quien fue campeón con LeBron James en 2020, Alex Caruso, por una quebradura en la muñeca derecha.

Esto sucedió en el tercer cuarto y no puede llegar en peor momento. Mientras Zach LaVine y Lonzo Ball también se recuperan de lesiones, se confirmó que Caruso se operará la semana que viene y se perderá, al menos, entre 4 y 6 semanas de acción.

"No sabía exactamente lo que había pasado durante la jugada, pero mirándola después es un poco una mier**, no sé que se puede hacer al respecto, pero estoy aliviado de que no tengo ninguna lesión grave", dijo Caruso tras el juego acerca de Grayson Allen, el infractor.

Video: Grayson Allen y una dura falta a Alex Caruso

Transcurrían 5 minutos del tercer cuarto cuando en un contra-ataque la pelota le llegó a Alex que cuando saltó para hacer la canasta, llegó Grayson Allen, escolta de los Bucks, que le enganchó los brazos y lo tiró violentamente hacia el suelo, lo que le provocó a Caruso un terrible golpe, causando la lesión mencionada.