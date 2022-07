Luego de la locura que fueron los Playoffs y las Finales de la NBA 2022 con Golden State Warriors, ¿a quién no le gustaría ser como Stephen Curry? Patrick Mahomes lo imitó con un tiro de baloncesto durante el torneo de golf en el que ambas estrellas compiten.

El American Century Championship 2022 en Nevada es un campeonato de Golf que no cuenta con ningún jugador profesional del deporte. Sin embargo, los que participan son famosas celebridades y atletas que disfrutan del juego amateur de alto nivel.

Entre ellos se encuentran Curry, Mahomes, Aaron Rodgers, Josh Allen, Tony Romo y, por mencionar algunos otros, el padre de Steph, Dell, y su hermano Seth. Allí, Curry está demostrando que es bueno en todo lo que requiere precisión, no solo en los lanzamientos largos de NBA.

Tuvo un sensacional tiro de 97 yardas que dejó a todos boquiabiertas. Pero no fue el único que demostró habilidad en un deporte que no se profesionaliza. El QB de Kansas City Chiefs de la NFL, mostró que no solo lanza balones ovalados, sino que la naranja circular también.

Patrick Mahomes a lo Stephen Curry

Pat Mahomes hizo su mejor imitación de Steph Curry cuando le dieron el balón y lanzó a un aro que colocaron en el lugar donde se hace el campeonato. Lo curioso es que su ejecución, en movimiento para la izquierda, fue muy parecido a lo que suele hacer el #30 en GSW.