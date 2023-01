Quiere un nuevo aire. Golden State Warriors no consigue la fórmula para lograr victorias consecutivas que lo ubiquen con marca por encima de .500 (más triunfos que derrotas) y hasta el cierre de la jornada NBA del 23 de enero de 2023 se ubica en la décima posición de la Conferencia Oeste. ¿Por eso el cambio de look de Stephen Curry?

En medio de la crisis de los Warriors que los llevó a perder cuatro juegos consecutivos como locales hasta el partido vs. Memphis Grizzlies del miércoles 25 de enero (22:00 ET), Curry tuvo una dura autocrítica y decidió volver al look con el que le ganó a LeBron James no una sino tres Finales de la NBA.

Golden State Warriors ha enfrentado a LeBron en cuatro Finales y con un saldo de tres victorias y una derrota, Stephen Curry promedia por juego 25.4 puntos, 6.3 asistencias y 5.9 rebotes en los 22 juegos de series por el trofeo Larry O’Brien que disputó contra ‘El Rey’. Aquel Steph está de vuelta en la NBA.

“Estamos diciendo todas las cosas correctas en el vestuario. Nuestra preparación para los juegos y todo eso parece que estamos enfocados (…) Nuestro sentido de urgencia es alto, estamos diciendo todas las cosas correctas. Solo tenemos que ir a hacerlo”, dijo Curry en conferencia de prensa del 22 de enero antes de cambiar de look en la NBA.

Volvió el Curry que le ganó a LeBron: El sorpresivo cambio de look del ‘Chef’ en la NBA

Se vistió de gala para la ocasión y volvió el look que le ganó a LeBron James. El documental ‘Stephen Curry: Underrated’ (Subestimado), de Apple TV, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2023 y... ¡Oh, sorpresa! ‘El Chef’ cambió de corte para que... ¿Golden State Warriors deje de perder en la temporada NBA 2022-23? Estará por verse.