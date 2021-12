Por ahora, ha habido muchas historia y narrativas interesantes que se han desarrollado durante la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA). Jugadores, equipos, rumores, y demás. Pero lo que sorprendió mucho, fue el cambio de la dinámica del juego con las nuevas reglas.

La historia con respecto a esto se centra en el cambio del juego al ver como los árbitros dirigen los partidos de distinta manera. Gracias a un par de reglas que evitan que se cobren faltas defensivas tan seguido, el juego ha sido más fluido, y se han observado muchas peleas calientes, como la de LeBron James e Isaiah Stewart.

La iniciativa de la liga para reducir las faltas parece estar funcionando, se cobran menos infracciones que en años anteriores, y los jugadores lo notan. Muchos jugadores, como Anthony Davis, han tenido una gran dificultad para adaptarse a estos cambios, dado que antes recibían muchos cobros a su favor que hoy no.

Muchos creen que el baloncesto es más divertido cuando hay menos frenos en los encuentros y más dinámica. Por ahora, la mayoría está feliz con este cambio, al menos entre los aficionados, pero hay que observar qué opinan los jugadores sobre la vuelta de un estilo más parecido al de los 90s de Michael Jordan. El periodista Shams Charania habló sobre lo que le dijeron varios jugadores y equipos anónimos al respecto:

La NBA más dura que antes

"No pienso que sea igual al básquet de los 90s todavía, pero he escuchado a algunos equipos y jugadores referirse a lo que pasa ahora como un poco más físico que temporadas pasadas. Puedes ser más físico y agresivo, sobre todo en jugadas movimientos antinaturales de baloncesto. Si haces una jugada donde claramente intentas generar contacto de manera forzada como un jugador ofensivo, ya no vas a tener las mismas libertades".