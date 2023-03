La continuidad de Stephen Curry en Golden State Warriors no estaría asegurada si se va una persona del equipo. ¡Ya llegó una confesión de este personaje en la NBA!

La montaña rusa de emociones que vive Golden State Warriors en la NBA 2022-23 no para y más allá de los resultados deportivos, la afición está pendiente de lo que pueda pasar con la pieza clave que denominaron el “arquitecto de cuatro campeonatos en los últimos ocho años”. La continuidad de Stephen Curry en el equipo californiano podría estar ligada a este personaje.

¿Es tan así? Sí, es muy importante para Curry. La estrella de los Warriors fue el invitado de lujo en el podcast ‘Dubs Talk’ (Hablan), del canal NBC Sports (Deportes), y señaló la importancia del directivo al que se le acaba el contrato en junio de 2023: “El hecho de que puedo tener una conversación difícil con él. Puedo levantar el teléfono y hacerle saber cómo me siento. Me dirá directamente dónde estamos como equipo o dónde estoy yo individualmente”.

Un gerente general anónimo de la Conferencia Oeste le dijo al portal Heavy Sports (Deportes) que existe la posibilidad que Bob Myers deje el cargo como gerente general de Golden Warriors al final dela temporada 2022-23 porque “tienes los dueños de un lado, quieren a los jugadores jóvenes, quieren piensa en el futuro y las facturas de impuestos. Y tienes entrenadores y jugadores del otro lado. Bob está en el medio (…) Eso no dura en la NBA ni en ningún trabajo, ¿no? Eventualmente, habrá diferentes intereses”.

Con la continuidad de Myers en vilo, el periodista Monte Poole sostuvo en la emisora 95.7 El Juego que “existe cierta preocupación dentro de los Warriors que este podría ser el ‘Último Baile'. Esto podría ser todo para ellos porque no se garantiza que los tres (Stephen Curry, Steve Kerr y Bob Myers) regresen el próximo año. Si Bob se fuera, sé que Steve estaría devastado y Steph decepcionad”. ¡Hay más novedades al respecto!

Warriors, en alerta: La confesión de la persona que haría cambiar de equipo a Curry

Luego de instalarse la narrativa que no está garantizado que Stephen Curry siga en Golden State Warriors, tiene contrato hasta el final de la temporada NBA 2025-26, en el caso que Bob Myers no siga en el equipo, llegó una confesión del gerente general de los Dubs que pone en alerta a la franquicia de San Francisco. En el programa Steiny & Guru, de la emisora 95.7 El Juego, le preguntaron a Myers si tenía novedades sobre su continuidad después que se informara que, por ahora, no hay negociaciones contractuales y la respuesta fue contundente: “No, nada nuevo. Lo mismo”.