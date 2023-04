La Conferencias Oeste tendrá en Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns una de las series más llamativas de la primera ronda de los Playoffs 2023. Dos viejos conocidos en la NBA, Kevin Durant y Russell Westbrook, se verán la cara por primera vez en Postemporada desde que dejaron de ser compañeros en Oklahoma City Thunder. ¿Sigue la tensión entre ellos?

En el mundo de la NBA se instaló la narrativa que a Westbrook no le cayó nada bien que Durant dejara el Thunder luego de jugar por nueve temporadas, una fue cuando el equipo era Seattle SuperSonics, para ir a Golden State Warriors. Y esto quedó más que claro en el primer duelo entre los Dubs y Oklahoma con KD como compañero de Stephen Curry y compañía.

Los Warriors enfrentaron a Oklahoma City Thunder el 11 de febrero de 2017 y al ser el primer juego de Kevin Durant contra su exequipo en el estadio Paycom Center, Russell Westbrook le dio la bienvenida gritándole “ya voy". KD le respondió al base diciéndole que “sin embargo, estás perdiendo”. El famoso ‘trash talk’ (charla basura) en todo su esplendor.

Lo común entre las dos estrellas NBA es que no iniciaron la temporada 2022-23 en el equipo con el jugarán los Playoffs 2023. Mientras que Westbrook llegó a Clippers tras ser intercambiado por Los Angeles Lakers y acodar su salida de Utah Jazz, Kevin Durant firmó con Phoenix Suns luego de jugar en Brooklyn Nets.

La serie de primera ronda Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns de los Playoffs de la NBA 2023 iniciará con el Juego 1 el domingo 16 de abril a las 20:00 ET. Así que nada mejor para calentar la previa que preguntarle a Russell Westbrook lo que signifca jugar contra su excompañero, Kevin Durant.

“No es nada, será normal para mí. Creo que la gente todavía piensa que hay algo de enfrentamiento o algo así. No hay enfrentamiento de ningún tipo. Creo que esa es la narrativa para los medios, para que la gente hable. Pero no tengo enfrentamiento. Nada más que respeto por él y las cosas que ha hecho con su carrera. Feliz de verlo de vuelta de una lesión. No hay enfrentamiento en absoluto. Él sabe que voy a competir, yo sé que él va a competir y eso es todo”, dijo Russell Westbrook sobre Kevin Durant en conferencia de prensa.