¡Así se hace, Kyrie Irving! Estrella de New York Knicks y una táctica insólita contra el COVID-19

El coronavirus está siendo haciendo estragos no solo en la National Basketball Association (NBA), sino también en las demás ligas profesionales en los Estados Unidos. En cuanto al baloncesto, equipos como Brooklyn Nets o Milwaukee Bucks han sufrido los protocolos con varias bajas esta semana.

Pero hay algunas de las estrellas de la liga que deciden cuidarse, aunque, obviamente, a veces esos cuidados se llevan a un extremo. Al contrario de los vecinos de los Nets, en los Knicks parecen tomarse la prevención del virus muy en serio... o al menos Immanuel Quickley.

El producto de la Universidad de Kentucky afirmó estar "bañandose con la máscara puesta" como medida de intensificación de los cuidados para prevenir el contagio de coronavirus. ¿Exagerado? ¿Correcto? No lo sabemos, lo que es cierto es que Quickly está en el protocolo de seguridad y salud de la NBA.

Brote de COVID en Knicks

El conjunto de New York no está entre las excepciones dentro de la NBA que han tenido un brote de coronavirus en sus planteles. Para su encuentro ante Boston Celtics, son cinco los jugadores que no estarán disponibles por estar en el protocolo de la liga: Immanuel Quickley, RJ Barrett, Quetin Grimes, Kevin Knox y Obi Toppin.