Andre Igoudala es uno de los veteranos más respetados de la National Basketball Association, y una de las referencias de Golden State Warriors. Y, por si fuera poco, parece tener el secreto para frenar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: LeBron James.

En reciente conversación en ‘The Draymond Green Show’, podcast que presenta justamente su compañero de equipo, ‘Iggy’ habló acerca de cómo aconsejó a otro de sus colegas, Andrew Wiggins, en una de las materias más difíciles de aprobar en la NBA, ósea anular a LeBron.

Recordemos que Igoudala fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales en el 2015 en gran parte por la manera en que defendió a James, así que su pedigree avala totalmente los consejos dados a Wiggins.

¿Qué dijo Igoudala?

“Le di algunos puntos en los cuales concentrarse. No hay que intentar pararlo, porque la realidad es que no puedes”, se sinceró ‘Iggy’, y agregó que “hay que arrancar cuando nuestro equipo tira al aro. Cuando tenemos la pelota, lo buscas e intentas pensar que tiene en mente”.

Además, Igoudala se sintió alabado por Wiggins cuando le pidió recomendaciones de como marcar a uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA. “Cuando me preguntó, me dije a mi mismo que he hecho las cosas bien para que me vengan con esas dudas”, comentó a modo de cierre.