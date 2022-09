Sin duda alguna, uno de los temas que duró más tiempo generando comentarios, reacciones y polémica en la NBA durante la temporada pasada fue la salida de Ben Simmons de Philadelphia 76ers. Ahora, meses después el jugador ha revelado qué sucedió exactamente con el entrenador Doc Rivers.

Recordemos que el australiano quedó afectado tras las críticas recibidas por su juego en los Playoffs frente a Atlanta Hawks. Todo ello desencadenó una serie de inseguridades que no lo dejaron efeectuar borrón y cuenta nueva en Sixers.

Cuando parecía que se había incorporado, apenas en su primera práctica fue expulsado por Doc Rivers. Mucho se habló acerca de ello, y ahora, meses más tarde Simmons confiesa que fue lo que pasó exactamente en aquel momento.

Ben Simmons habla sobre su expulsión a manos de Doc Rivers

A través del podcast The Old Man and the Three, de JJ Redick, Ben Simmons reveló lo qué sucedió en aquella práctica en la que fue expulsado por el entrenador de Philadelphia 76ers, Doc Rivers.

"Estaba tratando de hacer las cosas correctamente. No estaba en ese lugar (76ers) para jugar, no podía. Ese día en que fui echado de la práctica hablé con Doc, antes de la misma, 'Doc, no estoy listo, mentalmente no estoy listo, por favor, entiende eso", sentenció Simmons a Redick.

"Intenté hacerle entender eso pero el estaba tipo: 'Te voy a poner de todas formas'. Me dijo que entrara, literalmente con un minuto de práctica, nadie hace eso, lo estaba haciendo a propósito", prosiguió el australiano.