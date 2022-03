La movida de James Harden hacia Philadelphia 76ers generó muchos comentarios en la National Basketball Association (NBA), y de hecho, todavía los genera. Esta vez, hasta Shaquille O'Neal ha sido involucrado junto a Koke Bryant.

'La Barba' arrancó con todo su nueva etapa en el mejor baloncesto del mundo con los de Pensilvania. Tan solo una pobre actuación ante Brooklyn Nets, su exequipo, ha sido lo único 'negativo' de su corta estancia en Sixers hasta el momento.

La gran habilidad para conectarse con Joel Embiid ha creado comentarios que van de un lado a otro. Sin duda alguna, estamos en presencia de una gran dupla que promete arrasar con todo a su paso en la NBA.

Justamente, hay quienes afirman que la conexión Embiid-Harden es similar a la que mostraban Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en sus tiempos defendiendo la camiseta de Los Angeles Lakers, algo que 'Shaq' no dudo en analizar para dar su opinión.

Shaquille O'Neal habla

Por medio de su podcast, 'The Big Podcast with Shaq', O'Neal expresó lo que piensa sobre las comparaciones de ambos dúos: "No, ni siquiera están cerca. Paren, de ninguna puta manera".