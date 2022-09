Brooklyn Nets espera ser competitivo nuevamente en la National Basketball Association (NBA) con más pros que contras de cara a lograr ese objetivo. De la mano de Kevin Durant espera luchar por Las Finales 2023.

El factor que podría jugar en contra de los neoyorquinos es el vestuario, es decir, la situación que generó KD a raíz de su solicitud de intercambio puede que ocasione tensión y afecte la efectividad al momento de jugar.

Más allá de eso, los Nets deberían ser capaces de consolidar el proyecto que armaron desde hace varias campañas, siendo unas de las instituciones más atractivas de la liga (en cuanto a nombres) en estos momentos.

5 partidos a seguir de Brooklyn Nets

Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans: El próximo 19 de octubre, Durant y compañía jugarán ante un equipo que armó una plantilla más que interesante. Brooklyn Nets vs New York Knicks: Ni hablar del clásico de la ciudad de Nueva York, a realizarse el 9 de noviembre.

Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers: Una rivalidad que ha tomado forma, en especial tras la salida de James Harden de una institución a la otra, se volverá a encontrar sobre los tabloncillos el 22 de noviembre.

Brooklyn Nets vs Boston Celtics: Tras la barrida de la temporada pasada, de seguro Kyrie Irving y el resto del equipo querrán tomar venganza, el próximo 4 de diciembre. Brooklyn Nets vs Golden State Warriors: Un duelo de alto calibre ante los campeones pautado para el 21 de diciembre.