Denver Nuggets es uno de los equipos más afortunados de la National Basketball Association (NBA) por tener a Facundo Campazzo en cancha. Sí, lo es. A pesar de no ser un jugador estrella o de alto calibre, su posición para llegar allí lo hace esforzarse más que los demás.

Cada pelota, cada centímetro y cada asistencia que entrega salen del corazón. El argentino batalló con todo para estar presente sobre los mejores tabloncillos del mundo, y ahora en la campaña 2021-2022 está siendo recompensado.

Nikola Jokic y Michael Malone ya lo han reconocido en varias ocasiones. 'Facu' es un gran jugador, por ello, ha desarrollado la capacidad de analizar lo que significa estar en la NBA, entre los mejores y viviendo el sueño.

El análisis de Facundo Campazzo

"Busco ganarme la confianza de ellos con mi manera de crear juego. Y no es sencillo salirse por momentos de los sistemas, hay una línea muy delgada entre romper las estructuras y no mandarse una macana", afirmó Campazzo en entrevista para La Nación.

En su esfuerzo por jugar a su estilo y ser importante en Denver Nuggets, 'Facu' reconoce que la delgada línea sobre ser único y desobedecer una orden puede costar muy caro: "...Por eso, no es tan sencillo ser o no desobediente. Es muy importante no irse de más en ese sentido y ser controlado".