Brooklyn Nets es una de las organizaciones candidatas al título en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA). La profundidad de su plantilla habla por sí sola y coloca a temblar a sus rivales sobre la duela.

Sin embargo, actualmente no la pasan del todo bien. Lo que parecía un gran proyecto con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving a bordo no a podido concretarse como todos esperaba. El 'Big-3' no se junta con la regularidad que todos desean.

En la campaña anterior, 'La Barba' y Kyrie se lesionaron en momentos diferentes, dejando a 'KD' solo por mucho tiempo. En esta zafra, Irving decidió no vacunarse y ahora no puede jugar en casa, sin contar todos los partidos que se perdió antes de ser habilitado.

¿Quién es el más importante?

Lo cierto de caso es que entre Harden, Irving y Durant, uno es el más importante de todos para Steve Nash y compañía: Se trata de 'KD', sin lugar a dudas, puesto que cuando no está, el equipo sufre sobre los tabloncillos norteamericanos.

Prueba de ello es su reciente lesión. Brooklyn Nets registra ha perdido seis partidos en fila. Sin Kevin Durant han jugado siete y caído en cinco, por si fuera poco, bajaron del segundo lugar a la sexta casilla en la Conferencia Este.