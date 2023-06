El golpe sigue siendo muy difícil de asimilar. Golden State Warriors no está en las Finales NBA 2023 por ser eliminado en las semifinales de los Playoffs a manos de Los Angeles Lakers y LeBron James. La autocrítica volvió a decir presente con Steve Kerr y un duro mensaje para Stephen Curry y todos los Dubs.

A falta de siete minutos para el final del Juego 6 contra Lakers, Curry ya sintió que la temporada había acabado para los Warriors. Golden State no pudo revalidar el título de la NBA 2022 y una vez se consumó la derrota, Kerr dijo unas duras palabras para Steph, Klay Thompson, Draymond Green y compañía.

“No son para ganar un campeonato. De lo contrario seríamos nosotros los que estaríamos avanzando”, dijo Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors, sobre sus dirigidos en la conferencia de prensa del 12 de mayo. La respuesta de Stephen Curry no iba a tardar y el dolor por no estar en las Finales NBA 2023 estaba pronto en llegar.

Curry apoyo la premisa de Kerr que no eran un equipo conformado para ser campeón al decir que “ningún competidor cree eso hasta que se demuestre que no eres un equipo campeón y eso es lo que significa ser derrotado en una serie de Playoffs”. Luego, el hecho deno estar en las Finales NBA 2023 que disputan Denver Nuggets y Miami Heat, empezó sentirse fuerte en los Warriors porque en las últimas seis veces que estuvieron en los Playoffs siempre habían llegado a la gran final.

El duro mensaje de Kerr para Curry y Warriors por no estar en las Finales NBA 2023

“Por un lado, me está quemando. Por otro lado, simplemente cuento mis bendiciones. He estado entrenando al equipo nueve años, nos hemos perdido los Playoffs dos veces y seis de los siete años llegamos a las Finales. Así que este es el primer año que no llegamos a las Finales, pero ¿quién puede decir eso? Hay tanta buena fortuna. No estoy tratando de ser modesto, tenemos un gran personal, trabajamos duro y todo eso, pero gran parte del entrenamiento es a quién puedes entrenar: los jugadores, el talento que tienes, la competitividad, y hemos tenido un grupo tan increíble. Así que este año nos quedamos cortos. No es divertido ver las Finales, pero al mismo tiempo, no merecemos estar allí. Puedo vivir con eso, tenemos que mejorar”, dijo Steve Kerr en el podcast El Show de Draymond Green del 5 de junio de 2023.