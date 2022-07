Reportan un intento de intercambio entre Los Angeles Lakers con otra institución, la cual habría dicho que no ante el pedido de la organización angelina.

Para nadie es un secreto que Los Angeles Lakers busca reforzar su plantilla de cara a la venidera temporada de la National Basketball Association (NBA), dado que en la zafra anterior quedó demostrado que con LeBron James a un gran nivel no es suficiente.

El camiseta 6 necesita ayuda, y por ello, Russell Westbrook llegó en la campaña 2021-2022 aunque no rindió como se esperaba. Ante la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir, la gerencia californiana se mueve durante la Agencia Libre.

'Bron y compañía contarán con 'Russ', y aunque podría fallar, también podría explotar como se pensaba y convertir a Lakers en un quinteto temible. Pero, con el riesgo de que eso no suceda, Jeanie Buss y su equipo evalúan posibles refuerzos.

No para Los Angeles Lakers

Dave McMenamin, de ESPN, reveló por medio de un informe que Los Angeles Lakers sostuvo conversaciones con Indiana Pacers para discutir un posible intercambio que involucrara varios jugadores, aunque la respuesta fue negativa.

"Me dijeron que esas conversaciones básicamente no llegaron a ninguna parte. Los Pacers no creían que los Lakers hicieran una oferta lo suficientemente buena como para seguir teniendo esa conversación”, afirma McMenamin.

Se desconoce qué jugadores fueron mencionados para el posible pacto, aunque desde hace tiempo se viene conversando sobre la posibilidad de que Myles Turner cambie de rumbo en la NBA.