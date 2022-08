Un ex compañero de Kevin Durant en Brooklyn Nets reveló por medio de una entrevista que aparenta detallar cómo Kevin Durant perdió la confianza en el equipo, incluso antes de los Playoffs.

Ex compañero de Kevin Durant: 'Él sabía que Nets perdería antes de los Playoffs'

Los NBA Playoffs 2022 fueron una auténtica pesadilla para Kevin Durant y Brooklyn Nets, dado que fueron barridos y humillados por Boston Celtics en la Ronda 1, acabando con la temporada 2022-2023 de la National Basketball Association (NBA) para ellos.

Sin duda alguna, el quinteto neoyorquino sufrió un duro golpe, pero se pensaba que podían reponerse de cara a la siguiente zafra con Kevin Durant como principal protagonista en cancha, hasta que el jugador decidió lo contrario.

'KD' solicitó intercambio y poco a poco, Nets parece derrumbarse en pedazos. La confianza de Durant en el equipo parece haberse perdido, incluso antes de saber que serían barridos por Boston Celtics, y así lo dejó ver un ex compañero del jugador.

Kevin Durant perdió la fe

Mike James jugó junto a Kevin Durant en Brooklyn Nets durante la campaña 2021, donde reveló que 'KD' "perdió la fe en el equipop por medio de una entrevista concedida al podcast Players Choice.

James aseguró que son buenos amigos, por ello, lo invitó a un juego de postemporada de Euroliga en Grecia, dado que acordaron que el primero en quedar fuera visitaría al otro para verlo en acción.

"Entonces, cuando (Brooklyn Nets) eran basura y estaban perdiendo, lo llamé un día y le dije: '¿Sabes lo que esto significa, verdad? Vas a venir a mi juego de playoffs...'", aseguró Mike antes de revelar la respuesta de KD.

"...Me dijo: 'De ninguna manera voy a ir a tu juego de playoffs y luego, como una semana después, (Durant) me llamó antes de que comenzaran los playoffs de la NBA, me dijo: 'Sí, voy a estar allí'.