LeBron James ha estado en el centro de la conversación en las últimas semanas en la NBA, ya que la estrella de la liga se ha perdido varios encuentros de su equipo, Los Angeles Lakers, por estar lesionado. Esto originó todo tipo de opiniones, por dentro y por fuera de los pasillos de los estadios de la liga de básquet más poderosa del mundo, incluyendo al recientemente retirado JJ Redick.

"Nosotros, como sociedad, hemos intentado de todo para desacreditar el legado de LeBron James en la liga", dijo el ex Mavericks en el podcast ´The Old Man and The Three´. "Pero todo lo que ha hecho es ganar, romper récords, construir empresas y escuelas", agregó.

James volvió este miércoles a la acción de la National Basketball Association, donde dio muestras de su enorme talento ayudando a su equipo en la victoria ante Indiana Pacers con 39 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes en 43 minutos en cancha.

JJ Redick vs Stephen A. Smith

El ex jugador de la NBA saltó en defensa enseguida del multicampeón de la liga cuando Smith habló sobre que "nadie le ha temido jamás a LeBron" durante su aparición en el programa del periodista en la cadena ESPN. Y en el podcast antes mencionado, volvió a profundizar su argumento.

"Nadie quiere enfrentarse a él en una serie de playoffs. Tomé una falta de carga ante LeBron James en mi quinto año en Orlando, me paré ahí sabiendo que iba a darse vuelta y me tuvieron que dar 11 puntos por eso", contó en el programa sobre su anecdota jugando para el Magic. "¿Tuve miedo? Claro que lo tuve", agregó puntualizando en su discusión con Smith del día anterior.