La estrella de los Bucks bromeó acerca de su edad tras no poder realizar las volcadas espectaculares a las que nos tenía acostumbrados este año. ¿Volverá a hacerlas?

Giannis Antetokounmpo ha sido uno de los jugadores más atléticos de la National Basketball Association (NBA), deslumbrando a propios y extraños con sus espectaculares volcadas y bloqueos. Pero la estrella de los Milwaukee Bucks no parece verlo de la misma manera.

En una noche donde los de verde le ganaron a Charlotte Hornets, llegando a su octava victoria consecutiva, Giannis engañó a todos cuando encaró al aro y, en vez de atacarlo, deleitó a los fanáticos presentes y aquellos que miraban el partido por televisión con una sensacional canasta.

Los Bucks terminaron imponiéndose por la mínima, 127 a 125, ante unos Hornets que presentaron batalla. El ´Greek Freak´ fue una de las figuras del encuentro con 40 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, a solo una del triple-doble.

Giannis dijo que está viejo

´Si iba al aro, seguramente me iban a bloquear, entonces tuve que improvisar´, dijo la figura de Milwaukee Bucks tras el partido y agregó una frase polémica: ´Me estoy volviendo viejo, ya no puedo volcarla sobre otra gente´.