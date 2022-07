LeBron James fue bastante directo: No le importa nada, pero, ¿a qué se refiere exactamente el camiseta 6 de Los Angeles Lakers?

LeBron James, directo y con todo: 'No me importa un carajo'

LeBron James se viralizó en redes sociales como normalmente sucede. En esta oportunidad fue gracias a fuertes declaraciones que hizo tras aparecer en el programa The Shop, donde previamente la figura de Los Angeles Lakers ya había participado.

Sin duda alguna, el camiseta 6 funge como una de las máximas figuras que ha pasado por los tabloncillos estadounidenses de la NBA, uno de los más influyentes, e incluso, el mejor de todos los tiempos según el criterio de muchos.

Actualmente, se prepara para otra temporada más en el mejor baloncesto del mundo, donde espera llevar al quinteto angelino a la cúspide, nuevamente, sobre todo tras la decepcionante campaña que registraron en la zafra anterior.

LeBron James, con todo

LeBron James es sometido constantemente a las críticas. Lo que dicen sobre 'Bron muchas veces no es de su agrado, y ante este escenario dejó clara su postura sin ningún tipo de censura: "No me importa un carajo", afirmó.

A LeBron se le preguntó acerca de ello, y confesó que antes le importaba, ahora no, sobre todo al tratarse de tiros o jugadas fallidas que generan cualquier cantidad de comentarios por parte de aficionados, críticos y haters.