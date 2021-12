La National Basketball Association (NBA) no detiene su accionar bajo ningún concepto. Los equipos buscan clasificar a Playoffs y para ello necesitan grandes jugadores. Justamente, una figura de alto calibre quiere jugar junto a Ben Simmons para crear problemas en LeBron James, Stephen Curry y compañía.

La situación del australiano se ha tornado de todos los colores. Primero no quería jugar en Philadelphia 76ers, luego regresó tras no poder irse y ahora se encuentra de permiso alegando 'no estar listo mentalmente' para ser un Sixer de nuevo.

Ante esta razón, los rumores han crecido con respecto a una posible salida del quinteto de Pensilvania. Según reveló recientemente Shams Chanaria, reconocido insider de la NBA, a un jugador top de la liga le gustaría compartir cancha con Simmons.

LeBron y Curry, atentos: Ben Simmons al acecho

"A Damian Lillard le gustaría jugar con Ben Simmons", fueron las palabras de Shams Chanaria por medio de The Athletic. Ahora, será que en su intención por hacer esto realidad, el australiano llegaría a Portland Trail Blazers, o por el contrario se mudaría a los 76ers.

Lo cierto es que una dupla Lillard-Simmons puede traer problemas a los grandes de la NBA, entre ellos Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, quienes deberían cuidarse si esto llegase a suceder.