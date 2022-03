La leyenda de la NBA y ex jugador de Los Angeles Lakers reveló una difícil verdad sobre su estado de salud.

Shaquille O'Neal lleva unos cuantos años alejado de la acción de la National Basketball Association (NBA). Sin embargo, la ex figura de Los Angeles Lakers se mantiene activo con sus anális en televisión, así como también en su podcast.

En la presente campaña, 'Shaq' ha sido muy duro y autocrítico con el trabajo del quinteto californiano hasta el momento. Sin embargo, no oculta su aprecio por la organización a pesar de que no atraviesan poor una buena situación.

Ahora, más allá de su pasión por el baloncesto, recientemente O'Neal realizó una confesión fuera del ámbito deportivo que podría preocupar a más de uno, dado que habló sobre su estado de salud actual.

Sahquille O'Neal habla sobre su salud

Tras hablar con Joe Holder, de GQ, Shaquille O'Neal admitió que no visitaba un médico desde su retiro. Hace 11 años que no sabía lo que era realizar un control para chequear que todo estuviese bien, lamentablemente, el más reciente no arrojó buenos resultados.

'Oye hombre, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podría morir. Dije: ¿Qué?' 'Podrías morir.' Así que ahora tengo que dormir con una máquina para dormir”, confesó 'Shaq'.