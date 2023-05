¿Lo sanciona la NBA? El fuerte insulto de Al Horford a Jimmy Butler en la victoria de Celtics vs. Heat

El Juego 6 de las Finales de la Conferencia Este NBA 2023 entre Boston Celtics y Miami Heat llegó a los niveles máximos de tensión con un tiro ganador contra la chicharra que permitió tener un séptimo partido. Al Horford y Jimmy Butler volvieron a tener un cruce muy picante.

¡A los antecedentes! En el pimer partido entre Celtics y Heat llegó una racha de cuatro canastas consecutivas por parte del equipo de Boston y tras un triple de Horford, Erik Spoelstra, entrenador de Miami, tuvo que pedir un tiempo fuera. Hay empezó el pique entre el jugador nacido en República Dominicana y Butler.

Al Horford se agachó e hizo la seña que Miami Heat tenía que pedir un tiempo fuera. Jimmy Butler se percató de esto, se lo tomó personal y en el Juego 3 no solo le respondió con una paliza deportiva. La estrella de la NBA le pagó con la misma moneda.

¿Lo sancionan? El insulto de Horford a Butler en la victoria de Celtics vs. Heat

Jimmy Butler le respondió a Al Horford con la misma seña que pidieran un tiempo fuera durante el Juego 3 de las Finales de la Conferencia Este 2023. Cruzaron las miradas y el duelo quedó declarado. Ahora, fue el turno para que el jugador dominicano volviera a encender este picante cara a cara de la serie Boston Celtics vs. Miami Heat.

Luego de la victoria de Celtics contra Heat por 104 a 103 puntos que forzó un Juego 7, lunes 29 de mayo a las 20:30 ET, se filtró un video de Horford insultando a Butler con duras palabras. “Eres un hijo de p.… perdedor. Él va a llorar cada tiempo fuera. Empújalo hacia abajo”, fueron las palabras de Al. Salvo alguna sanción económica, por el momento la NBA no ha suspendido al jugador dominicano, ya que no le cobraron falta técnica por esta acción.