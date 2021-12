La National Basketball Association (NBA) vivió uno de los encuentros más esperados. Quizá para muchos no era del todo atractivo, pero para los de La Gran Manzana sí, pues Brooklyn Nets y New York Knicks chocaron en un duelo no apto para cardíacos.

La creciente subida de nivel protagonizada por la tropa de Derrick Rose y compañía desde la temporada pasada le ha dado un segundo aire de vida al equipo, el cual se enfrentó ante uno de los favoritos al título, liderados por Kevin Durant.

El compromiso se definió a penas por dos puntos en favor de los Nets, 112-110, con una actuación de 'KD' que dejó sobre los libros estadísticos 27 unidades producidas, 9 asistencias y 5 rebotes en 40 minutos de acción sobre la duela.

Kevin Durant en modo 'homicida'

Cameron Thomas envió el esférico directamente hacia las manos de Kevin Durant, quien con cabeza fría pensó cómo armar la jugada ofensiva ante la presión de Julius Randle. Allí, un simple movimiento 'quebró los tobillos' del jugador.

Tan solo con amagar de izquierda a derecha, 'KD' desequilibró a Randle para encarar el canasto con el camino despejado, detenerse sobre la línea de tiros libres, entregar el balón nuevamente a Thomas para finalizar con un triple bien elaborado.