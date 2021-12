Golden State Warriors vive un momento sólido en lo que va de temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA). Con Stephen Curry como máxima figura, los de la Bahía marchan firmes en la Conferencia Oeste.

Sin Klay Thompson y James Wiseman, Steve Kerr ha logrado encontrar un gran ritmo competitivo que se complementa de manera perfecta entre todos los jugadores, quienes aportan mayor profundidad a la plantilla en comparación con la campaña anterior.

Sin embargo, ciertas cosas no cambian, como por ejemplo el liderazgo de 'Steph' sobre la duela que genera una inyección de moral extra en compromisos complicados. Aunque, el camiseta 30 puede que asuste a más de uno tras una estadística revelada recientemente.

Golden State Warriors atento con Stephen Curry

Según el portal de estadísticas deportivas, Statmuse, de las 10 peores actuaciones en cuanto a disparos de campo de Stephen Curry, cuatro han llegado en la presente temporada del mejor baloncesto del mundo, es decir, el 40% de sus malas presentaciones se presentaron en el mismo año.

4-21 (19.0%) vs Phoenix Suns en noviembre

5-21 (23.8%) vs Los Angeles Lakers en octubre

7-28 (25.0%) vs San Antonio Spurs en diciembre

6-20 (30.0%) vs Philadelphia 76ers en diciembre

Si bien son solo números, no cabe duda que llama poderosamente la atención saber que 'Steph' ha fallado en varias ocasiones sobre los tabloncillos en la zafra actual. Algo para tener en cuenta por parte de su cuerpo técnico.