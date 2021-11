Los Angeles Lakers salió de varios jugadores para armar su 'Big 4', pero parece que le ha salido muy caro, mientras sus ex jugadores triunfan en otros equipos.

Sin duda alguna, el inicio de la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA) no ha sido como se esperaba para Los Angeles Lakers, pues aún luchan por encontrar su estilo de juego efectivo, ese que tanto anhelan para volver a ser competitivos.

La gerencia armó un 'Big 4' de alto calibre, pero para ello tuvo que pagar un alto costo. Salir de varios jugadores que realmente tenían potencial para aportar de manera significativa fue el precio que tuvo que intercambiar el quinteto angelino.

Kyle Kuzma y Alex Caruso son muestra de ello. Sin embargo, éste último ha encontrado su camino en Chicago Bulls, generando nuevos aires en el equipo de Illinois, pero sobre todo, siendo totalmente importante en el esquema de juego.

Alex Caruso brilla con luz propia

En lo que va de campaña, Alex Caruso promedia 8.5 unidades por compromiso, 2.5 rebotes, 3.6 asistencias, 49.2% de acierto en tiros de campo y 40.7% de efectividad en triples. Estos números hablan bien de Caruso, pero su entrega para correr la cancha y defender hacen la diferencia.

Su forma de jugar parece que se extraña en Los Angeles Lakers, y mucho más cuando se conoce el motivo de su salida: Dinero, pues el base le preguntó a la gerencia si podían igualar la oferta de Chicago Bulls y dijeron que no.

"Les pregunté si aunque sea un poco menos y me volvieron a decir que no. Me di cuenta que estaba listo para ir a Chicago y empezar un nuevo capítulo", sentenció Caruso.