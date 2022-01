Los Angeles Lakers continúa sumergido en un letargo de juego en la presente temporada de la National Basketball Association (NBA). Mientras LeBron James brinda sus mejores minutos, el equipo no aprovecha el potencial de su máxima estrella.

Una nueva caída se ha agregado al historial del quinteto angelino en lo que va de campaña. 23 victorias por 24 derrotas tienen a los dirigidos por Frank Vogel en la octava casilla de la Conferencia Oeste.

La paciencia de aficionados y gerencia comienza a llegar a su fin. Es ahora o nunca el momento para despertar y asegurar la clasificación hacia los NBA Playoffs, sobre todo sabiendo que James está en un gran momento a pesar de sus 37 años de edad.

Habló LeBron James

"Estoy en una de las mejores zonas ofensivas en las que he estado en mi carrera...", sentenció LeBron James en rueda de prensa postpartido tras la derrota de Los Angeles Lakers ante Miami Heat.

"...Y no planeo parar. Así es como me siento. Me siento fantástico. lanzando la pelota extremadamente bien", prosiguió 'The King' para hablar de su gran momento en la NBA, donde espera contagiar a sus compañeros para levantar el nivel de la organización púrpura y dorada.