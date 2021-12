El quinteto californiano espera que sus dos estrellas más importantes engranen de la mejor forma. Sin embargo, hasta el momento no hay podido hacerlo.

Ya son varios juegos que acumulan Los Angeles Lakers con su nueva plantilla preparada para la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA), donde muchas miradas esperan ver un combinación letal entre LeBron James y Russell Westbrook.

Sin embargo, hasta el momento ha sido todo lo contrario, pues ambos no han podido rendir como propietarios, entrenadores y aficionados esperan. Aunque, no solo son ellos dos, es todo el equipo el cual no encuentra la química necesaria en cancha.

Sobre 'Russ' hay mucha presión. Sus US40 millones anuales exigen que tenga actuaciones a la altura de su salario y nombre. 'Bron lo ha logrado hacer desde hace algunas semanas, pero el nuevo refuerzo de Lakers no ha podido.

LeBron James y Russell Wesbrook en números

Según datos suministrados por ESPN, cuando Los Angeles Lakers coloca a LeBron James y Russell Wesbrook juntos en los tabloncillos norteamericanos, su promedio ofensivo es de 108.2, ubicándose en la posición 21 con respecto a los demás quintetos. Ahora, cuando solo está 'Bron figuran 25 con 105.9.

La cosa se complica cuando solamente está Westbrook en cancha, pues hasta el momento no ha podido asumir un papel protagónico, promediando 99.2 para ser últimos, mientras que con ambos fuera registran 99.8 y también aparecen en el fondo de la estadística.